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В Молдавии сообщили, в каком случае ЕС поможет Приднестровью преодолеть энергокризис

Речан: Приднестровье не получит помощи с 10 февраля, если не выполнит условий ЕС
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Родион Прока/Sputnik/РИА Новости

Приднестровье должно выполнить условия Евросоюза, чтобы после 10 февраля получить помощь для преодоления энергокризиса. Об этом заявил премьер-министр Молдавии Дорин Речан в ходе беседы с журналистами, пишет ТАСС.

«Для этого [власти непризнанной республики] должны выполнить условия, о которых говорилось ранее, а если не принимают и не выполняют условия, то должны будут искать сами по себе решения», — отметил он.

Речан допустил, что Приднестровье может вернуться к отключениям электричества и режиму жесткой экономии.

4 февраля еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос на пресс-конференции с президентом Молдавии Майей Санду в Кишиневе заявила, что Европейский союз готов выделить €60 млн на преодоление энергетического кризиса в Приднестровье, но при определенных условиях, связанных с соблюдением прав человека в Приднестровье.

В конце января Приднестровье и Молдавия согласовали предварительную схему поставок газа в непризнанную республику на февраль. Стороны поделили между собой грант от Евросоюза на €30 млн. Тирасполь закупает около 3,2 млн куб. м газа в сутки с 1 по 10 февраля.

С 1 января 2025 года Украина прекратила транзит российского газа в европейские государства, отказавшись продлевать срок действия соответствующего контракта с РФ. Одной из наиболее пострадавших от этого сторон стало Приднестровье, где из-за нехватки топлива почти все местные предприятия были вынуждены приостановить работу.

Ранее в Приднестровье заявили о неизбежности гуманитарной катастрофы.

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