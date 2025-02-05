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В Приднестровье продлили режим ЧП до марта

Парламент Приднестровья продлил режим ЧП в стране до 10 марта
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Артем Кулекин/ИА «Новости Приднестровья»

Парламент Приднестровья продлил режим чрезвычайного происшествия в стране до 10 марта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на решение Верховного Совета Приднестровья.

«Решение принято в связи с сохраняющейся чрезвычайной ситуацией экономического характера, обусловленной сокращением поставок природного газа в Приднестровскую Молдавскую Республику, повлекшим возникновение тяжелого общеэкономического кризиса, в целях восстановления необходимых условий жизнеспособности государства и обеспечения основных потребностей населения», — сообщается в документе.

Согласно указу главы Приднестровья Вадима Красносельского, режим ЧП будет продлен на 30 дней.

До этого стало известно, что Молдавия поставила непризнанной Приднестровской Молдавской Республике (ПМР) более 5,7 млн кубометров газа за три дня по заявкам компании «Тираспольтрансгаз».

Приднестровье и Молдавия в конце января согласовали предварительную схему поставок газа в непризнанную республику на февраль.

Ранее глава ПМР Красносельский заявил, что поступившего в республику газа хватит на 10 дней.

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