Эрдоган назвал полным абсурдом план Трампа по Газе

Эрдоган: заявления Трампа по Газе не заслуживают внимания и обсуждения

Заявления новой администрации США по поводу ситуации в Газе являются «полным абсурдом» и «попыткой взбить воду в ступе». Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе пресс-конференции в аэропорту перед азиатским туром, передает РИА Новости.

«С нашей точки зрения, предложения, внесенные на повестку дня новой американской администрацией под давлением сионистского лобби в отношении Газы, не имеют ничего, что стоило бы внимания и обсуждения. Это полный абсурд, это попытки взбить воду в ступе», — заявил он.

По его словам, никто не сможет изгнать жителей Газы с их родины. Турецкий лидер отметил, что Газа, западный берег реки Иордан и Восточный Иерусалим принадлежат палестинцам.

Он подчеркнул, что жители Газы в течение 471 дня не покидали территории, несмотря на все жестокие меры, зверства и нападения израильской стороны.

До этого американский лидер Дональд Трамп пообещал, что США «возьмут под контроль» опустошенный войной сектор Газа и займутся его экономическим развитием после того, как палестинцы будут переселены в другие места.

Позже председатель Комиссии ООН по оккупированной Палестинской территории Нави Пиллэй заявила, что предложение Трампа переселить палестинцев из сектора Газа равноценно этнической чистке.

Ранее Трамп захотел «сделать Газу снова прекрасной».