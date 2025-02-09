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В ООН назвали идею Трампа о переселении палестинцев международным преступлением

В ООН сравнили предложение Трампа о переселении палестинцев с этнической чисткой
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Kent Nishimura/Reuters

Предложение президента США Дональда Трампа переселить палестинцев из сектора Газа равноценно этнической чистке. Об этом в интервью изданию Politico заявила председатель Комиссии ООН по оккупированной Палестинской территории Нави Пиллэй.

«Трамп ужасающе невежественен в международном праве и оккупационном праве. Насильственное перемещение оккупированной группы — это международное преступление, и оно равносильно этнической чистке», — сказала она.

5 февраля Трамп объявил о намерениях взять под контроль сектор Газа после переселения оттуда палестинцев в соседние страны, в частности в Египет и Иорданию. На пресс-конференции с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху он пообещал, что Соединенные Штаты будут отвечать за восстановление региона и создание рабочих мест, а также за устранение угрозы от неразорвавшихся боеприпасов и другого оружия.

Планы Трампа вызвали осуждение со стороны арабских лидеров и ХАМАС, которые назвали предложения Трампа «изгнанием». Нетаньяху же, поддержав президента США, сказал, что тот «думает нестандартно и предлагает свежие идеи».

Ранее Трамп захотел «сделать Газу снова прекрасной».

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