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РФ создаст специальный фонд поддержки малого и среднего бизнеса Абхазии

Новак: Россия создаст фонд поддержки малого и среднего бизнеса Абхазии
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Илья Питалев/РИА Новости

Россия по инициативе абхазского политика Бадры Гунбы создаст специальный фонд поддержки малого и среднего бизнеса Абхазии. Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак, пишет ТАСС.

Новак добавил, что на данные цели уже выделено 100 млн рублей. Работа фонда также позволит обеспечить работой население республики. Гунба же заявил, что Абхазия ощущает поддержку России в вопросах развития предпринимательства.

«Действует программа льготного кредитования. В рамках этой программы Российская Федерация, российские банки осуществили финансирование более чем на 5 млрд рублей предпринимателей в Абхазии», — отметил он.

Новак также заявил, что Москва и Сухум пришли к единому мнению относительно будущего инвестиционного соглашения между Россией и Абхазией.

В ноябре 2024 года в Абхазии вспыхнули протесты, которые привели к отставке президента Аслана Бжании. Их причиной стали планы парламента рассмотреть вопрос о ратификации инвестсоглашения с РФ. Оппозиция посчитала, что этот договор не отвечает интересам местных жителей.

Ранее РФ направила Абхазии средства для социально-экономического развития.

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