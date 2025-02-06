Власти РФ согласились пересмотреть вызвавшее протесты в Абхазии инвестсоглашение

Москва и Сухум пришли к единому мнению относительно будущего инвестиционного соглашения между Россией и Абхазией. Первоначальный проект нуждается в существенной доработке, заявил вице-премьер РФ Александр Новак после встречи с политическим деятелем Абхазии Бадрой Гунба, его слова приводит РИА Новости.

По словам Новака, документ будет пересмотрен с целью достижения компромисса, учитывающего интересы всех заинтересованных сторон – российского и абхазского бизнеса, а также населения Абхазии.

«Это будет документ, который будет учитывать интересы всех сторон», – подчеркнул Новак, добавив, что для успешной реализации инвестиционных проектов необходимо создать благоприятные условия, учитывающие опыт и мнение российских инвесторов, на которых будет опираться дальнейшее экономическое сотрудничество.

Гунба, в свою очередь, подтвердил приверженность Абхазии привлечению российских инвестиций, отметив важность сохранения баланса интересов абхазских граждан, бизнеса и инвесторов.

Он также подчеркнул значительный приток российских инвестиций в экономику Абхазии за последние годы (более 25 миллиардов рублей) и выразил надежду на дальнейшее укрепление инвестиционного климата.

В ноябре 2024 года в Абхазии вспыхнули протесты, которые привели к отставке президента Аслана Бжании. Их причиной стали планы парламента рассмотреть вопрос о ратификации инвестсоглашения с РФ. Оппозиция посчитала, что этот договор не отвечает интересам местных жителей.

Ранее в Абхазии ответили, есть ли в стране антироссийские настроения.