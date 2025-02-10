Посол России оценил возможность выхода Армении из ОДКБ

Посол Копыркин: альтернативы ОДКБ на Южном Кавказе для Армении нет

Механизма обеспечения безопасности Армении, альтернативного Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), на Южном Кавказе нет. Об этом в интервью РИА Новости сказал посол РФ в Ереване Сергей Копыркин, отвечая на вопрос о возможном выходе республики из ОДКБ.

По его словам, В Москве рассчитывают на то, что в Ереване это хорошо понимают.

15 января министр обороны республики Сурен Папикян заявил, что Армения заинтересована в сохранении отношений с Россией на высоком уровне. Он подчеркнул, что Армения де-факто никакого участия в ОДКБ не принимает, но республика не отменяла ни один двусторонний документ об отношениях с РФ и не выходила из организации.

Служба внешней разведки Армении в своем докладе сочла маловероятным, что в 2025 году Ереван разморозит членство в ОДКБ. В СВР добавили, что продолжат подвергать сомнению авторитет данной структуры безопасности.

Позднее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Армения до сих пор не информировала о своих планах выйти из ОДКБ.

Ранее премьер Пашинян признал наличие расхождений с РФ по поводу сближения Армении и Евросоюза.