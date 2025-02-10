Букмекеры оценили вероятность прекращения огня на Украине в 2025 году

Polymarket: вероятность прекращения огня на Украине в 2025 году составляет 66%

Букмекеры оценивают вероятность прекращения огня на Украине в 2025 году на уровне 66%. Это следует из данных онлайн-платформы Polymarket.

Согласно информации сервиса, вероятность достижения мира в этом году составляет 66%. 1 января текущего года этот показатель достиг максимума в 71%.

Кроме того, шансы на то, что президент США Дональд Трамп сможет завершить украинский конфликт в течение 90 дней, по оценкам букмекеров, составляют 26%. В то время как в ноябре этот показатель превышал 50%.

Президент Украины Владимир Зеленский накануне заявил, что Киев рассчитывает завершить боевые действия к 2025 году, если западные партнеры усилят давление на Россию. Зеленский также выразил мнение, что Дональд Трамп заинтересован в быстром урегулировании.

Заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин отметил, что западные страны активизировали риторику о необходимости возобновления переговоров по Украине, однако продолжают масштабные поставки оружия Киеву.

Ранее помощник Трампа сообщил о «деликатных переговорах» после вопроса о его разговоре с Путиным.