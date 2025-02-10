Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Букмекеры оценили вероятность прекращения огня на Украине в 2025 году

Polymarket: вероятность прекращения огня на Украине в 2025 году составляет 66%
close
Сергей Бобылев/РИА Новости

Букмекеры оценивают вероятность прекращения огня на Украине в 2025 году на уровне 66%. Это следует из данных онлайн-платформы Polymarket.

Согласно информации сервиса, вероятность достижения мира в этом году составляет 66%. 1 января текущего года этот показатель достиг максимума в 71%.

Кроме того, шансы на то, что президент США Дональд Трамп сможет завершить украинский конфликт в течение 90 дней, по оценкам букмекеров, составляют 26%. В то время как в ноябре этот показатель превышал 50%.

Президент Украины Владимир Зеленский накануне заявил, что Киев рассчитывает завершить боевые действия к 2025 году, если западные партнеры усилят давление на Россию. Зеленский также выразил мнение, что Дональд Трамп заинтересован в быстром урегулировании.

Заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин отметил, что западные страны активизировали риторику о необходимости возобновления переговоров по Украине, однако продолжают масштабные поставки оружия Киеву.

Ранее помощник Трампа сообщил о «деликатных переговорах» после вопроса о его разговоре с Путиным.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами