Помощник Трампа сообщил о «деликатных переговорах» после вопроса о его разговоре с Путиным

Помощник президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Майк Уолтц в эфире NBC не дал однозначного ответа на вопрос о том, пообщался ли американский политик со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

Уолтц сказал, что не будет высказываться на эту тему раньше главы государства.

«Безусловно, ведется много деликатных переговоров», — отметил помощник Трампа.

Накануне в интервью газете The New York Post Трамп заявил, что провел телефонный разговор с Путиным. В ходе него якобы обсуждался украинский конфликт. Американский политик сообщил, что предпочел бы не раскрывать продолжительность и детали своей беседы с российским коллегой. При этом он отметил, что президент РФ обеспокоен происходящим на Украине и хочет окончания конфликта. Трамп также заверил, что имеет конкретный план мирного урегулирования, и выразил надежду на его быструю реализацию.

Ранее Зеленский заявил о готовности к переговорам с Путиным при одном условии.