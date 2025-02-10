В Брянской области сбили три беспилотника

Губернатор Богомаз: три БПЛА уничтожены в Брянской области, пострадавших нет

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили три беспилотных летательных аппарата (БПЛА) над территорией Брянской области. Пострадавших и разрушений нет, заявил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«Беспилотники самолетного типа обнаружены и нейтрализованы. Пострадавших и разрушений нет», — отметил он.

На месте работают оперативные службы для оценки обстановки.

Вечером 8 февраля в небе над Брянской областью также был сбит беспилотник самолетного типа.

Всего в ночь с 8 на 9 февраля силы противовоздушной обороны сбили 35 украинских беспилотников над регионами России.

Атаки дронов на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов дронов по России «будет увеличиваться».

Ранее в Запорожье пенсионер обманул украинский беспилотник.