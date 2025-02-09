Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Над российскими регионами за ночь отразили атаку более 30 беспилотников ВСУ

Минобороны: силы ПВО за ночь сбили 35 украинских дронов над регионами России
close
Inna Varenytsia/Reuters

За минувшую ночь силы противовоздушной обороны сбили 35 украинских беспилотников над регионами России. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

По данным ведомства, 18 беспилотников сбили над территорией Курской области, по четыре — над Орловской областью и Краснодарским краем. По три дрона сбили над Воронежской и Ростовской областями и по одному — над территориями Брянской, Тульской областей и Республики Крым.

Вечером 8 февраля в Ростовской области начало действовать предупреждение об атаке беспилотников. Позже в ночь на 9 февраля режим опасности атаки беспилотников был объявлен на территории всей Белгородской области.

В свою очередь в региональном оперштабе Курской области предупредили местных жителей о ракетной опасности. Власти призвали жителей области спрятаться в коридоре, ванной или кладовой без окон и со сплошными стенами, если они находятся дома. В случае, если люди оказались на улице, следует укрыться в ближайшем укрытии.

Атаки дронов на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов дронов по России «будет увеличиваться».

Ранее жители Волгограда показали свои дома после массовой атаки беспилотников.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами