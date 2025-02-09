Над российскими регионами за ночь отразили атаку более 30 беспилотников ВСУ

За минувшую ночь силы противовоздушной обороны сбили 35 украинских беспилотников над регионами России. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

По данным ведомства, 18 беспилотников сбили над территорией Курской области, по четыре — над Орловской областью и Краснодарским краем. По три дрона сбили над Воронежской и Ростовской областями и по одному — над территориями Брянской, Тульской областей и Республики Крым.

Вечером 8 февраля в Ростовской области начало действовать предупреждение об атаке беспилотников. Позже в ночь на 9 февраля режим опасности атаки беспилотников был объявлен на территории всей Белгородской области.

В свою очередь в региональном оперштабе Курской области предупредили местных жителей о ракетной опасности. Власти призвали жителей области спрятаться в коридоре, ванной или кладовой без окон и со сплошными стенами, если они находятся дома. В случае, если люди оказались на улице, следует укрыться в ближайшем укрытии.

Атаки дронов на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов дронов по России «будет увеличиваться».

Ранее жители Волгограда показали свои дома после массовой атаки беспилотников.