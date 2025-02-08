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Силы ПВО сбили дрон в небе над Брянской областью

Губернатор Богомаз сообщил, что в Брянской области силы ПВО уничтожили дрон
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Станислав Красильников/РИА Новости

В небе над Брянской областью был сбит беспилотник самолетного типа. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

По его словам, дрон ликвидировали средства ПВО (противовоздушной обороны) российского Минобороны. В результате никто не пострадал, разрушений не зафиксировано. На месте работают сотрудники экстренных служб.

Днем над Вологодской областью был подавлен БПЛА самолетного типа. Дрон атаковал Шекснинский район в 13:50. Его обломки упали в лесу, куда прибыли сотрудники оперативных служб.

Утром в Брянской области на три минуты объявляли ракетную опасность. Богомаз призывал местных жителей укрыться в безопасных местах дома и на улице. В качестве укрытия он порекомендовал использовать помещения без окон и со сплошными стенами.

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