Находящейся в кризисном состоянии либеральной Европе необходимо дать окончательно упасть. Об этом заявил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в эфире Первого канала.

«Надо дать Европе окончательно упасть, этой либеральной Европе, которая находится в кризисной ситуации», — отметил он и подчеркнул, что с нынешней «либеральной Европой» договориться невозможно.

По мнению сенатора, когда Европа «окончательно развалится», то начнется процесс модификации местных правящих элит.

Накануне лидер крайне правой Партии свободы (PVV) из правящей коалиции в Нидерландах Герт Вилдерс заявил, что время лидеров Германии и Франции Олафа Шольца и Эммануэля Макрона уже прошло, скоро старые режимы падут. Он отметил, что президент США Дональд Трамп пообещал своей стране «золотой век». По мнению политика, то же самое следует сделать для Европы, чтобы она вновь стала великой.

30 декабря венгерский министр по делам ЕС Янош Бока отметил, что Евросоюз находится в беде из-за своих неправильных решений в ответ на крупнейший кризис в своей истории. Для дальнейшего благополучия Европы необходимо исцелить Евросоюз, добавил он.

Ранее экс-дипломат заявил, что Трампу бы хотелось распада Евросоюза.