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В Нидерландах предупредили о скором падении старых режимов в Европе

Нидерландский политик Вилдерс заявил, что в Европе скоро рухнут старые режимы
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Ricardo Rubio/Global Look Press

Время лидеров Германии и Франции Олафа Шольца и Эммануэля Макрона уже прошло, скоро старые режимы падут. Об этом лидер крайне правой Партии свободы (PVV) из правящей коалиции в Нидерландах Герт Вилдерс заявил на встрече правой фракции Европарламента «Патриоты за Европу» в Мадриде, сообщает РИА Новости.

По словам политика, участники фракции сделают его Европу, включая его страну и Испанию, «снова великой».

«Мои друзья, это означает, что старые режимы рухнут. Мы живем в историческую эпоху. И мое послание всем старым лидерам — от Макрона до Шольца, а также вашему (испанский премьер. — «Газета.Ru») Педро Санчесу — ваше время уже прошло. Они уже — история», — сказал Вилдерс.

Он отметил, что президент США Дональд Трамп пообещал своей стране «золотой век». По мнению политика, то же самое следует сделать для Европы, чтобы она вновь стала великой.

30 декабря венгерский министр по делам ЕС Янош Бока заявил, что Евросоюз находится в беде из-за своих неправильных решений в ответ на крупнейший кризис в своей истории.

Ранее в Словакии предрекли развал ЕС из-за Франции и Германии.

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