Бока: Евросоюз в беде, для исцеления ему нужна новая стратегия по Украине

Евросоюз находится в беде из-за своих неправильных решений в ответ на крупнейший кризис в своей истории. Об этом заявил венгерский министр по делам ЕС Янош Бока в интервью Magyar Nemzet.

По его мнению, ситуацию может изменить другая стратегия в конфликте на Украине, являющаяся альтернативой нынешней.

«Европа находится в беде, потому что она борется с самым большим кризисом в истории Евросоюза, и в последние десять лет она дала целый ряд неправильных ответов на этот кризис», — заявил он.

Бока уверен, что для дальнейшего благополучия Европы необходимо исцелить Евросоюз.

Политик добавил, что уходящий 2024 год принес перемены в европейскую политику по отношению к Украине, появились влиятельные сторонники мирного урегулирования украинского конфликта.

До этого премьер-министр страны Виктор Орбан заявил, что огромные деньги, потраченные странами Запада на Украину, сгорели.

Ранее в Венгрии рассказали о посредниках Трампа при решении конфликта на Украине.