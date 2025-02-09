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Эрдоган оценил сигналы Путина, Трампа и Зеленского по Украине

Эрдоган: Турция позитивно относится к сигналам по Украине
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Murat Cetinmuhurdar/PPO/Reuters

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган позитивно оценил сигналы из России, Украины и США по поводу перспектив урегулирования конфликта, передает Habertürk.

Турецкий политик сообщил, что Анкара не теряла надежды на мир и не хочет ее терять.

«В последнее время мы услышали от [Владимира] Зеленского, что он готов пойти навстречу, если будет соответствующее предложение о переговорах. Мы приветствуем сигналы [президента США Дональда] Трампа и [президента России Владимира] Путина по этой теме», — сказал Эрдоган.

Он добавил, что Турция готова сделать все возможное «в этом контексте».

9 февраля Зеленский в интервью британскому телеканалу ITV News заявил, что согласен вести переговоры в любом формате, если Европа и США «не кинут» Украину. Так он ответил на вопрос о возможной встрече с российским лидером. До этого украинский политик уже говорил о готовности к контактам с Москвой, однако в Кремле его слова называли пустыми.

Ранее Трамп заявил, что обсудил с Путиным урегулирование на Украине.

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