Трамп хочет с помощью Маска найти коррупцию в США на «сотни миллиардов»

Президент США Дональд Трамп рассказал в эфире Fox News, что собирается поручить главе департамента эффективности государственного управления (DOGE) Илону Маску организовать проверки в госучреждениях страны.

«Я поручу ему, может быть, в течение 24 часов, чтобы он проверил министерство образования. Он там найдет то же самое. Потом я скажу: идем в армию, проверим военных. Мы найдем сотни миллиардов долларов мошенничества и злоупотребления», — сказал политик.

Он добавил, что американцы проголосовали за него на президентских выборах, чтобы он разоблачил такие схемы. Трамп отметил, что Маск «увлечен» этим процессом и не преследует личную выгоду.

На этой неделе Трамп заявил, что бизнесмен во главе DOGE вслед за Агентством по международному развитию USAID проверит и другие структуры на коррупцию. По мнению главы государства, миллиардер делает отличную работу и находит «ужасающие» растраты, мошенничество и коррупцию.

Ранее США приостановили помощь иностранным государствам.