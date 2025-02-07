Маск пообещал проверить и другие агентства США после USAID

Трамп: Маск после USAID проверит и другие структуры в США

Президент США Дональд Трамп заявил, что предприниматель Илон Маск во главе правительственного департамента эффективности государственного управления (DOGE) вслед за Агентством по международному развитию ISAID проверит и другие структуры на коррупцию. Об этом глава американского государства заявил в Белом доме, передает РИА Новости.

«Илон делает отличную работу, он находит ужасающие растраты, мошенничество и коррупцию. Вы видите это на примере USAID, но увидите еще больше с другими агентствами, в других частях правительства», — отметил глава Белого дома.

Также Трамп высказался о помощниках Маска, назвав их «отличным персоналом». Также американский президент указал на давнее желание главы DOGE провести работу по улучшению государственного управления.

Маск в настоящее время является одним из главных инициаторов чисток в ведомствах США. Недавно департамент DOGE получил доступ к конфиденциальным платежным данным министерства финансов. Это произошло после того, как исполняющий обязанности заместителя министра финансов Дэвид Лебрик подал в отставку.

Как писал журнал Time, Маск пообещал, что департамент, во главе которого он стоит, поможет Трампу «нанять скромную команду крестоносцев из небольших управлений», которые будут работать над «массовым сокращением численности персонала в федеральной бюрократии». Издание подчеркивает, что ни одно частное лицо до сих пор не обладало такой властью над аппаратом американского правительства.

Ранее Маск признался в мужской любви к Трампу.