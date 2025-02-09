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Советник Трампа высказался о сообщениях о разговоре Путина с Трампом

Майк Уолтц не подтвердил и не опроверг сообщения о беседе Путина с Трампом
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Mike Segar/Reuters

Помощник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц в интервью NBC не стал однозначно отвечать на вопрос о том, проходил ли уже телефонный разговор его шефа и российского лидера Владимира Путина.

«Я не буду говорить об этом раньше президента», — сказал он.

При этом Уолтц отметил, что, безусловно, ведется много деликатных переговоров.

Он также добавил, что американский лидер намерен урегулировать конфликт на Украине и для этого он готов «облагать налогами, вводить тарифы и санкции».

Дональд Трамп 8 февраля заявил журналистам на борту президентского самолета, что провел телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным. При этом он не стал уточнять, сколько по времени длилась беседа и сколько всего у него было контактов с Путиным. Ключевой темой обсуждения стал украинский конфликт. Американский лидер уточнил, что у него есть «конкретный план» по прекращению боевых действий, и выразил надежду на скорое завершение вооруженного противостояния между Киевом и Москвой. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сказал 9 февраля, что не может «ни подтвердить, ни опровергнуть» информацию о разговоре двух президентов.

Ранее Зеленский заявил о готовности к переговорам с Путиным при одном условии.

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