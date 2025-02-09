Маск призвал объявить южноафриканского политика международным преступником

Американский предприниматель Илон Маск призвал в соцсети Х ввести санкции против лидера южноафриканской партии «Борцы за экономическую свободу» Джулиуса Малемы и объявить его международным преступником за его призывы к насилию над белыми людьми.

«Немедленные санкции против Малемы и объявление его международным преступником!» — так Маск отреагировал на публикацию одного из пользователей, опубликовавшего видео, на котором Малема призывает к совершению насильственных действий в отношении белых людей.

Также в отдельном сообщении Маск задал президенту ЮАР Сирилу Рамафосе вопрос, почему он позволяет лидеру парламентской партии озвучивать подобные заявления.

4 февраля администрация Рамафосы сообщила, что глава государства провел телефонный разговор с Маском. Основной темой обсуждения стали высказывания американского лидера Дональда Трампа и самого бизнесмена, касающиеся принятого в ЮАР закона об экспроприации земли.

3 февраля президент США анонсировал прекращение любого финансирования Претории со стороны Вашингтона до проведения расследования предполагаемых нарушений прав человека в республике. Как утверждает Трамп, власти ЮАР конфискуют у людей землю и неподобающе относятся «к определенным классам населения».

Ранее в ЮАР предложили принять ответные меры после прекращения финансирования от США.