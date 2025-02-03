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В ЮАР заявили о возможном ответе на прекращение США финансирования страны

Министр Манташе: ЮАР может прекратить поставки полезных ископаемых в США
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Depositphotos

Министр минеральных и нефтяных ресурсов Южно-Африканской Республики (ЮАР) Гведе Манташе заявил, что ЮАР имеет возможность приостановить поставки полезных ископаемых в США в ответ на прекращение финансирования страны. Об этом сообщает издание TimesLive.

Манташе отметил, что в правительстве ЮАР есть те, кто всегда беспокоятся о геополитике и неизбежной угрозе того, что Трамп приостановит финансирование ЮАР после принятия в стране закона об экспроприации.

«Я сказал: ...«Давайте приостановим поставки полезных ископаемых в США». Вот и все. Если они не дают нам денег, давайте не будем давать им полезные ископаемые. Мы не нищие», — заявил Манташе на открытии форума Investing in African Mining Indaba в Кейптауне.

3 февраля Трамп сообщил в социальной сети Truth Social, что США прекратят любое финансирование ЮАР до проведения расследования предполагаемых нарушений прав человека в этой стране. Политик отметил, что в ЮАР «конфискуют землю и плохо обращаются с определенными классами населения».

Ранее Трамп пригрозил БРИКС пошлинами в размере 100%.

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