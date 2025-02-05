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Стало известно, кто организовал телефонную беседу Маска и президента ЮАР

Отец Маска заявил, что именно он устроил телефонный разговор сына с Рамапосой
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Global Look Press/Youtube

Телефонную беседу между американским предпринимателем Илоном Маском, родившимся на территории Южно-Африканской Республики (ЮАР), и президентом данной страны Сирилом Рамапосой организовал отец бизнесмена Эррол Маск. Об этом в ходе интервью для агентства Reuters заявил сам 78-летний мужчина.

«У меня спросили, могу ли я устроить разговор. Я все устроил, и они (Илон Маск и Сирил Рамапоса. — «Газета.Ru») поговорили уже через несколько минут», — рассказал отец предпринимателя.

По информации журналистов, просьба организовать беседу поступила от советника президента африканской республики Бежани Чауке.

4 февраля администрация Рамапосы сообщила, что глава государства провел телефонный разговор с Маском. Основной темой обсуждения стали высказывания американского лидера Дональда Трампа и самого бизнесмена, касающиеся принятого в ЮАР закона об экспроприации земли.

За день до этого хозяин Белого дома анонсировал прекращение любого финансирования Претории со стороны Вашингтона до проведения расследования предполагаемых нарушений прав человека в республике. Как утверждает Трамп, власти ЮАР конфискуют у людей землю и неподобающе относятся «к определенным классам населения».

Ранее в ЮАР предложили принять ответные меры после прекращения финансирования от США.

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