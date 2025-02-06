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В МИД России оценили роль США в урегулировании украинского кризиса

Захарова: все будет зависеть от действий Трампа и его команды по Украине
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Алексей Филиппов/РИА Новости

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова оценила роль США в урегулировании украинского кризиса, она отметила важность действий команды президента Дональда Трампа. Соответствующее заявление она сделала во время брифинга.

«Все будет зависеть от конкретных действий и от планов новой администрации, воплощенных в этих самых действиях. Сейчас пока много слов, много заявлений. Какой-то четкости и ясности по предпринимаемым шагам нет», — сказала она.

По словам Захаровой, на данный момент говорить о возможности переговоров между Россией и США было бы преждевременно. Москва будет ориентироваться на конкретные действия американской стороны.

Недавно глава второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук заявил, что многие страны готовы стать площадкой для будущих переговоров Москвы и Киева по урегулированию конфликта.

Дипломат также отметил, что перед началом переговоров должны быть решены юридические вопросы, которые связаны с указом президента Владимира Зеленского, запрещающим проведение переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.

Ранее в МИД России назвали условия и возможное содержание переговоров по Украине.

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