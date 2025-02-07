СМИ опубликовали неподтвержденный план Трампа по завершению конфликта на Украине

Британский таблоид Daily Mail опубликовал неподтвержденный мирный план президента США Дональда Трампа по Украине, который якобы активно обсуждается в «политико-дипломатических кругах» в Киеве. Толчком к его началу должен стать телефонный разговор президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина.

После этого главы двух государств должны будут встретиться лично в конце февраля — начале марта, говорится в публикации.

Далее США планируют организовать международную мирную конференцию, чтобы помочь сторонам заключить соглашение.

По неподтвержденному плану, официальное прекращение огня должно начаться с 20 апреля 2025 года, а до 9 мая должны обнародовать декларацию о согласованных параметрах завершения конфликта. Военное положение и мобилизация на Украине после публикации декларации не должны продлеваться.

Киев должен признать суверенитет России над новыми территориями, а также вывести войска из Курской области, утверждает издание. Также будет создана демилитаризованная зона, патрулируемая европейскими военными под руководством Великобритании без вмешательства США.

По плану, Украина должна отказаться от вступления в Североатлантический альянс и провозгласить ядерный нейтралитет.

США, в свою очередь, продолжат военную поддержку Киева до 2030 года, а также поспособствуют вступлению республики в Евросоюз, который должен взять на себя расходы на восстановление страны.

Издание утверждает, что по итогам разрешения конфликта против Москвы постепенно будут снимать санкции. Весь процесс должен будет занять несколько лет. При этом будет введена пошлина на российские энергоресурсы, часть от которой будет направлена на восстановление Украины.

Ранее в МИД России оценили роль США в урегулировании украинского кризиса.