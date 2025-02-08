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Шольц пригрозил Трампу ответом в случае введения пошлин против Евросоюза

Шольц обещал Трампу быстрый ответ ЕС в случае введения пошлин против блока
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Fabian Sommer/Global Look Press

Европейская комиссия (ЕК) в течение нескольких часов отреагирует, если президент США Дональд Трамп примет решение о введении пошлин на европейские товары. Об этом в беседе с RND заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

«В случае, если США все же предпримут такие шаги (введение пошлин — ред.), Европейская комиссия сможет отреагировать в течение нескольких часов», — подчеркнул он.

До этого глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила о готовности Евросоюза (ЕС) защищать свои интересы в отношениях с США в случае необходимости.

3 февраля газета The Telegraph писала, что администрация США рассматривает возможность введения пошлин в отношении Евросоюза в размере 10%.

Ранее Трамп пригрозил БРИКС пошлинами в размере 100%.

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