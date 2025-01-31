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Трамп пригрозил БРИКС пошлинами в размере 100%

Трамп пригрозил странам БРИКС стопроцентными пошлинами за отказ от доллара
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Julia Demaree Nikhinson/AP

Президент США Дональд Трамп грозит странам БРИКС 100%-ными пошлинами за попытки создать альтернативу доллару в международной торговле. Об этом он написал в своем аккаунте в TRUTH Social.

«Мы потребуем от этих, по всей видимости, враждебных стран дать обязательство не создавать новую валюту БРИКС и не поддерживать любую другую валюту для замены могучего американского доллара», — написал он.

Помимо введения пошлин, Трамп пригрозил странам БРИКС закрытие американского рынка в случае, если они попытаются заменить доллар другой валютой.

Недавно Трамп уже грозился ввести торговые пошлины в отношении стран — членов БРИКС. Тогда речь шла о пошлинах для бизнеса стран БРИКС на территории США.

После этого заместитель главы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров заявил, что Трампу будет тяжело реализовать планы по пошлинам в отношении стран БРИКС. Он уверен, что президент США вряд ли решится на такой поступок.

Ранее Трамп ошибочно включил в БРИКС страну Евросоюза.

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