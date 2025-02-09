Бывший вице-премьер Молдавии Александр Муравский на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) раскритиковал публикацию нового учебника «История румын» для русскоязычных школ и лицеев.

«Вы своей политикой делаете все, чтобы вернуть нас в наполненные гневом 90-е. Этот учебник укрепляет фундамент вражды в нашем обществе на долгие годы вперед», — обратился Муравский к президенту Майе Санду и министру образования республики Дану Перчуну.

1 февраля посольство Российской Федерации в Кишиневе выразило обеспокоенность в связи с попытками оправдания преступлений нацистов в новых учебниках истории в Молдавии. Посольство РФ обратило внимание, что в учебнике под названием «История румын» период оккупации Молдавии 1941–1944 годов целиком описывается в «хвалебном» русле.

30 января в министерстве иностранных дел России сообщили, что Молдавия препятствует оказанию помощи Приднестровью со стороны России и Евросоюза.

Ранее премьер Румынии поддержал объединение с Молдавией.