Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Молдавии раскритиковали учебник «История румын»

Муравский: новый учебник «История румын» для русскоязычных школ сеет вражду
close
Михай Карауш/РИА Новости

Бывший вице-премьер Молдавии Александр Муравский на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) раскритиковал публикацию нового учебника «История румын» для русскоязычных школ и лицеев.

«Вы своей политикой делаете все, чтобы вернуть нас в наполненные гневом 90-е. Этот учебник укрепляет фундамент вражды в нашем обществе на долгие годы вперед», — обратился Муравский к президенту Майе Санду и министру образования республики Дану Перчуну.

1 февраля посольство Российской Федерации в Кишиневе выразило обеспокоенность в связи с попытками оправдания преступлений нацистов в новых учебниках истории в Молдавии. Посольство РФ обратило внимание, что в учебнике под названием «История румын» период оккупации Молдавии 1941–1944 годов целиком описывается в «хвалебном» русле.

30 января в министерстве иностранных дел России сообщили, что Молдавия препятствует оказанию помощи Приднестровью со стороны России и Евросоюза.

Ранее премьер Румынии поддержал объединение с Молдавией.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами