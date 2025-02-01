Посольство РФ заявило, что в учебниках истории Молдавии оправдывают преступления нацистов

Посольство Российской Федерации в Кишиневе выразило обеспокоенность в связи с попытками оправдания преступлений нацистов в новых учебниках истории в Молдавии. Об этом сообщает ТАСС.

«Издание учебника, содержащего пронацистские инсинуации, не является единичным случаем надругательства над исторической правдой», — заявили в российской дипломатической миссии.

Посольство отметило, что подобное «вписывается в общую тенденцию по усилению в Молдавии исторического ревизионизма».

Там добавили, что Москва считает, что «приспешники нацизма представляют собой абсолютное и тотальное зло».

Посольство РФ обратило внимание, что в учебнике под названием «История румын» период оккупации Молдавии 1941–1944 гг. целиком описывается в «хвалебном» русле.

30 января в министерстве иностранных дел России сообщили, что Молдавия препятствует оказанию помощи Приднестровью со стороны России и Евросоюза.

Ранее в Кремле прокомментировали ситуацию с энергокризисом в Приднестровье.