Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Посольство РФ заявило, что в учебниках истории Молдавии оправдывают преступления нацистов

Посольство РФ обеспокоено оправданием нацистов в молдавских учебниках истории
close
Pixabay

Посольство Российской Федерации в Кишиневе выразило обеспокоенность в связи с попытками оправдания преступлений нацистов в новых учебниках истории в Молдавии. Об этом сообщает ТАСС.

«Издание учебника, содержащего пронацистские инсинуации, не является единичным случаем надругательства над исторической правдой», — заявили в российской дипломатической миссии.

Посольство отметило, что подобное «вписывается в общую тенденцию по усилению в Молдавии исторического ревизионизма».

Там добавили, что Москва считает, что «приспешники нацизма представляют собой абсолютное и тотальное зло».

Посольство РФ обратило внимание, что в учебнике под названием «История румын» период оккупации Молдавии 1941–1944 гг. целиком описывается в «хвалебном» русле.

30 января в министерстве иностранных дел России сообщили, что Молдавия препятствует оказанию помощи Приднестровью со стороны России и Евросоюза.

Ранее в Кремле прокомментировали ситуацию с энергокризисом в Приднестровье.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами