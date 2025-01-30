В МИД РФ заявили, что Молдавия препятствует оказанию гумпомощи Приднестровью

Молдавия препятствует оказанию помощи Приднестровью со стороны России и Евросоюза. Об этом говорится в заявлении на сайте министерства иностранных дел РФ.

«Мы крайне обеспокоены затягиванием решения проблемы обеспечения Приднестровья природным газом, возникшей в результате закрытия Украиной с 1 января транзита российских энергоносителей через свою территорию», — говорится в заявлении.

В МИД РФ подчеркнули, что Молдавия заинтересована в использовании энергокризиса в Приднестровье в качестве оружия для давления на Тирасполь.

Срок контракта на транзит российского газа через Украину истек 31 декабря. Утром 1 января «Газпром» объявил о прекращении поставок. Цена газа в Европе после прекращения транзита взлетела до максимума с октября 2023 года. Первой от остановки поставок пострадала Молдавия, в Приднестровье и вовсе остановили работу почти всех предприятий. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Молдавия предлагала Приднестровью покупать европейский газ по рыночным ценам. По оценке молдавского министра экономики, закупаемого для Приднестровья на европейских биржах топлива было бы достаточно исключительно для внутреннего потребления региона, но не для выработки электроэнергии. Молдавия обеспечивает Приднестровье электричеством на 80%.

Ранее в Кремле прокомментировали ситуацию с энергокризисом в Приднестровье.