Американский журналист Джексон Хинкл считает, что для окончания конфликта Украина должна сдаться без каких-либо условий. Об этом он написал в своем аккаунте в Х.

Журналист заявил, что это единственное решение.

8 февраля президент США Дональд Трамп заявил, что провел телефонный разговор с российским коллегой. При этом Трамп не стал уточнять, сколько по времени длилась беседа.

Как он сказал, ключевой темой обсуждения стал украинский кризис. Американский лидер уточнил, что у него есть «конкретный план» по прекращению боевых действий, и выразил надежду на скорое завершение вооруженного противостояния между Киевом и Москвой.

Позже хозяин Белого дома поручил своему помощнику по национальной безопасности Майку Уолтцу организовать встречи по урегулированию конфликта. Трамп подчеркнул, что хочет «покончить с этим чертовым безумием».

Однако посол Украины в Польше Василий Боднар заявил, что Киев не будет отказываться от претензий на территории, занятые Россией и будет добиваться их возвращения. Дипломат указал, что Украина не согласится, чтобы у России было право вето на вступление республики в Евросоюз или НАТО.

Ранее американские журналисты заявили, что Путин «как никогда близок» к достижению целей на Украине.