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Посол заявил, что Украина не откажется от претензий на занятые Россией территории

Посол Украины Боднар: Киев не откажется от претензий на территории, занятые РФ
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ukrinform.ru

Посол Украины в Польше Василий Боднар заявил, что Киев не будет отказываться от претензий на территории, занятые Россией и будет добиваться их возвращения. Его слова передает телеканал TVN 24.

«Мы никогда не согласимся на вариант, при котором Россия сохранит оккупированные сегодня территории. Это может быть временным решением. Мы можем говорить об этом в политическом ключе, т.е. искать дипломатические решения, но Украина никогда не откажется ни от одной из своих территорий», — сказал посол.

Дипломат также указал, что Украина не согласится, чтобы у России было право вето на вступление республики в Евросоюз или НАТО.

До этого издание Asia Times писало, что Украине придется отказаться от части своей территории в преддверии мирного соглашения по урегулированию конфликта.

В то же время Владимир Зеленский заявил, что Украина может потерять еще больше территорий, если Соединенные Штаты будут задерживать поставки военной и финансовой помощи.

Ранее посол Украины назвал условие разговора Путина и Зеленского.

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