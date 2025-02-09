Постпред России в Женеве рассказал о последствиях выхода США из ВОЗ

Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) еще слишком рано списывать со счетов и хоронить, несмотря на выход США из ее состава. Об этом в интервью ТАСС заявил постоянный представитель России при Отделении Организации Объединенных Наций (ООН) и других международных организациях в Женеве.

По оценкам секретариата ВОЗ и других независимых специалистов, выход США из состава организации, безусловно, будет иметь негативные последствия для «достижения всеми народами возможно высшего уровня здоровья», подчеркнул дипломат.

Гатилов добавил, что есть основания полагать, что частные доноры могут выделить дополнительные ресурсы на нужды ВОЗ.

21 января президент США Дональд Трамп подписал указ о выходе страны из ВОЗ во второй раз. В 2020 году Трамп решил, что организация неверно действовала во время пандемии коронавируса, а теперь — что Штаты платят ей слишком много денег по сравнению с другими странами.

6 февраля сообщалось, что администрация президента США рассматривает план реформы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) для сохранения членства в ней.

Ранее США вышли из Совета ООН по правам человека.