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Администрация Трампа рассматривает план реформирования ВОЗ

Reuters: администрация Трампа рассматривает план реформы ВОЗ
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Julia Demaree Nikhinson/AP

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает план реформы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) для сохранения членства в ней. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники и соответствующий документ.

План предусматривает назначение специального посланника США по ВОЗ, который будет подчиняться непосредственно Трампу и курировать переговоры о вероятной реформе. Reuters напоминает, что на данный момент за координацию с ВОЗ отвечают Госдепартамент и минздрав США.

21 января президент США Дональд Трамп подписал указ о выходе страны из ВОЗ во второй раз. В 2020 году Трамп решил, что организация неверно действовала во время пандемии коронавируса, а теперь — что Штаты платят ей слишком много денег по сравнению с другими странами.

В свою очередь, официальный представитель ВОЗ Тарик Яшаревич заявил, что Всемирная организация здравоохранения будет работать над адаптацией к текущим финансовым ограничениям на фоне решения президента США.

Ранее США вышли из Совета ООН по правам человека.

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