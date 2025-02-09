Кулеба назвал последствия создания Украиной ядерного оружия

Украина лишилась шанса остаться ядерной страной в 1994 году после подписания Будапештского меморандума, заявил экс-глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в интервью украинской журналистке Наталье Мосейчук. Его слова приводит РИА Новости.

«Чтобы пойти сейчас на создание ядерного оружия, мы должны понимать, что это потеря всех партнеров, всех поставок оружия, санкций [против России] при первом же моменте, когда их нужно будет продлевать», — сказал он.

По его словам, сейчас для Украины ядерное оружие является табу, шанс обладать им был утрачен в 1994 году.

6 февраля специальный представитель президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог оценил шанс возвращения ядерного оружия Киеву «где-то между мизерным и нулевым». Он призвал смотреть правде в глаза и признать, что этого никогда не произойдет.

До этого украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что если Соединенные Штаты не хотят видеть Украину в НАТО, то могут передать Киеву ядерное оружие в качестве гарантии безопасности. Он посетовал, что вступление страны в Североатлантический альянс может затянуться на десятилетия. В таком случае, по его словам, возникает вопрос, как Украина будет защищаться. В связи с этим Зеленский призвал предоставить Киеву ядерное оружие.

Ранее американский сенатор раскрыл последствия передачи Украине ядерного оружия.