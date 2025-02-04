Зеленский попросил США передать Украине ядерное оружие

Зеленский: США могут дать Украине ядерное оружие, если не хотят видеть ее в НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если Соединенные Штаты не хотят видеть республику в НАТО, то могут передать Киеву ядерное оружие в качестве гарантии безопасности. Как пишет «Европейская правда», с таким предложением он выступил в интервью британскому ведущему Пирсу Моргану.

Он посетовал, что вступление страны в Североатлантический альянс может затянуться на десятилетия. В таком случае, по его словам, возникает вопрос, как Украина будет защищаться. В связи с этим Зеленский призвал предоставить Киеву ядерное оружие.

«Поэтому сделаем так: верните нам ядерное оружие; отдайте нам ракетные комплексы; партнеры, помогите нам профинансировать миллионную армию, перебросьте свой контингент в те части нашего государства, где мы хотим стабильности ситуации, чтобы люди были спокойны», — порассуждал Зеленский.

До этого президент Украины выразил мнение, что стране не следовало отказываться от своего ядерного арсенала, ссылаясь на Будапештский меморандум, который, по его словам, не был соблюден ни Россией, ни Западом.

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