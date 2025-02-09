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В Госдуме раскрыли последствия возможного разговора Путина и Трампа

Депутат Шеремет: диалог России и США приведет к оттепели между странами
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White House/Flickr.com/Global Look Press

Диалог между Россией и Соединенными Штатами поспособствует оттепели в отношениях между странами. Об этом в беседе с News.ru заявил депутат Госдумы Михаил Шеремет, комментируя слова президента США Дональда Трампа о его разговоре с российским лидером Владимиром Путиным.

Парламентарий считает, что контакты между двумя лидерами могут поспособствовать снижению уровня конфронтации и стать примером для других стран.

«Возлагаю большие надежды, что диалог между такими опытными и здравомыслящими политиками станет некой оттепелью в отношениях и будет построен на принципах уважения, компромисса и взаимовыгодного сотрудничества. Это позволит выстроить наш несовершенный мир предсказуемым, безопасным и справедливым», — сказал Шеремет.

По его словам, подобные диалоги после длительного периода глухоты между Вашингтоном и Москвой можно рассматривать как важный шаг на пути к восстановлению доверия. Информация о разговоре Путина и Трампа – хороший сигнал для двусторонних отношений и глобальной стабильности, подытожил депутат.

8 февраля президент США сообщил, что провел телефонный разговор с российским коллегой. При этом Трамп не стал уточнять, сколько по времени длилась беседа.

Как он сказал, ключевой темой обсуждения стал украинский кризис. Американский лидер уточнил, что у него есть «конкретный план» по прекращению боевых действий, и выразил надежду на скорое завершение вооруженного противостояния между Киевом и Москвой.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что не может «ни подтвердить, ни опровергнуть» публикации о состоявшемся разговоре президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

Ранее в Госдуме раскрыли, о чем могли говорить Путин и Трамп.

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