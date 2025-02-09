Ynet: делегация Израиля прибыла в Катар на переговоры по Газе

Делегация Израиля прибыла в столицу Катара Доху для обсуждения технических деталей соглашения о прекращении огня в Газе. Об этом сообщает портал Ynet.

Отмечатеся, что в делегацию входят представители «Моссада», службы общей безопасности и Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), а также израильский координатор по делам похищенных и пропавших без вести Галь Хирш.

Накануне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в специальном видеообращении во время своего визита в США заявил, что Израиль намерен ликвидировать движение ХАМАС и вернуть всех заложников, находящихся в руках радикалов в секторе Газа. Он также подчеркнул, что президент США Дональд Трамп «полностью поддерживает» усилия Израиля по возвращению заложников и ликвидации ХАМАС в Газе.

19 января этого года в секторе Газа вступил в силу режим прекращения огня. Ожидается, что в рамках первого этапа перемирия, который продлится 42 дня, ХАМАС отпустит 33 израильских заложника, включая всех женщин и детей.

Ранее Трамп объявил о намерении взять под контроль сектор Газа.