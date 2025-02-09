Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Делегация Израиля прибыла в Катар на переговоры

Ynet: делегация Израиля прибыла в Катар на переговоры по Газе
close
Amir Cohen/Reuters

Делегация Израиля прибыла в столицу Катара Доху для обсуждения технических деталей соглашения о прекращении огня в Газе. Об этом сообщает портал Ynet.

Отмечатеся, что в делегацию входят представители «Моссада», службы общей безопасности и Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), а также израильский координатор по делам похищенных и пропавших без вести Галь Хирш.

Накануне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в специальном видеообращении во время своего визита в США заявил, что Израиль намерен ликвидировать движение ХАМАС и вернуть всех заложников, находящихся в руках радикалов в секторе Газа. Он также подчеркнул, что президент США Дональд Трамп «полностью поддерживает» усилия Израиля по возвращению заложников и ликвидации ХАМАС в Газе.

19 января этого года в секторе Газа вступил в силу режим прекращения огня. Ожидается, что в рамках первого этапа перемирия, который продлится 42 дня, ХАМАС отпустит 33 израильских заложника, включая всех женщин и детей.

Ранее Трамп объявил о намерении взять под контроль сектор Газа.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами