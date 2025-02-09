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Посол Украины назвал условие разговора Путина и Зеленского

Посол Украины в Польше Боднар допустил разговор Зеленского и Путина
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РИА Новости/AP

Посол Украины в Польше Василий Боднар допустил возможность разговора президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. В интервью телеканалу TVN 24 он не стал исключать такого развития событий.

«Президент Зеленский уже заявил, что готов к переговорам, если это необходимо для достижения мира. Но [должен быть] не мир за счет Украины, а мир через силу. Когда Россия будет наказана за преступления, совершенные против Украины, и за нарушение международного права», — сказал посол.

Отвечая на вопрос о возможности разговора лидеров двух стран, он заявил, что «этого нельзя исключать».

28 января Путин заявил, что Зеленский является нелегитимным президентом и не может отменить собственный запрет о ведении переговоров с Россией.

24 января российский лидер сказал, что РФ готова к переговорам по урегулированию украинского конфликта, но некоторым вопросам стоит уделить повышенное внимание. В том числе он упомянул, что, пока на Украине не отменили запрет ведения переговоров, говорить о чем-то серьезном довольно сложно — в сложившейся ситуации можно сделать лишь «какие-то предварительные наметки».

Ранее в Совфеде заявили, что у России нет запретов на переговоры с Зеленским.

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