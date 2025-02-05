Зеленский предрек дальнейшую потерю территорий Украиной

Зеленский: Украина может потерять больше территорий без поддержки США

Украина может потерять еще больше территорий, если Соединенные Штаты будут задерживать поставки военной и финансовой помощи. Об этом в своем Telegram-канале написал украинский президент Владимир Зеленский.

«Военная помощь критически важна. Хотя поддержка со стороны США не прекращена, задержки или ограничения могут привести к потере территорий», — высказался лидер страны.

По словам Зеленского, обороноспособность ВСУ на треть зависит от Соединенных Штатов, а если Вашингтон прекратит оказывать помощь Киеву, и его примеру последуют европейцы, то общий объем поддержки упадет на 60%.

До этого украинский президент сообщил, что ВСУ за время боевых действий потеряли 45,1 тыс. человек, зафиксировано около 390 тыс. случаев получения ранений.

В декабре прошлого года начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов рассказал, что потери украинских войск с начала специальной военной операции составили около миллиона человек. Помимо потерь в живой силе, ВСУ также лишились около 20 тыс. танков и боевых бронированных машин, свыше 19,5 тыс. орудий полевой артиллерии.

Ранее Зеленский признал невозможность Украины вернуть потерянные территории.