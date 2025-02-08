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Украине предрекли неминуемую потерю территорий перед мирным процессом

AT: Украине придется отказаться от части территорий перед заключением мира
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Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Украине придется отказаться от части своей территории в преддверии мирного соглашения по урегулированию конфликта. Об этом пишет издание Asia Times.

«Украине придется уступить все Донецкую и Луганскую области, а также подконтрольные России части Херсонской и Запорожской областей, а также уйти с Курского выступа на ее территории», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что такое положение дел может стать основой для последующего мирного соглашения. Последнее, говорится в статье, «должно быть интегрированным в более широкую новую европейскую структуру безопасности».

5 февраля украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Украина может потерять еще больше территорий, если Соединенные Штаты будут задерживать поставки военной и финансовой помощи.

По словам Зеленского, обороноспособность ВСУ на треть зависит от Соединенных Штатов, а если Вашингтон прекратит оказывать помощь Киеву, и его примеру последуют европейцы, то общий объем поддержки упадет на 60%.

Ранее Зеленский признал невозможность Украины вернуть потерянные территории.

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