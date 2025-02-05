В Совфеде заявили, что у России нет запретов на переговоры с Зеленским

У России нет запретов на переговоры с Владимиром Зеленским или кем бы то ни было другим по конфликту на Украине. Об этом заявил заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в беседе с News.ru.

Сенатор заметил, что Зеленский ввел запрет на переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, когда занимал должность президента, и теперь он формально не может отменить соответствующее решение, так как юридически больше не является главой государства.

«Но, если вдруг он будет разговаривать с Путиным, то у нас нет запретов на разговор с Зеленским или с кем бы то ни было. Мы же таких запретов то не ставили», — заявил Климов.

28 января Путин заявил, что Зеленский является нелегитимным президентом и не может отменить собственный запрет о ведении переговоров с Россией.

24 января российский лидер сказал, что РФ готова к переговорам по урегулированию украинского конфликта, но некоторым вопросам стоит уделить повышенное внимание. В том числе он упомянул, что, пока на Украине не отменили запрет ведения переговоров, говорить о чем-то серьезном довольно сложно — в сложившейся ситуации можно сделать лишь «какие-то предварительные наметки».

Ранее в Совфеде оценили ценность подписанных Зеленским юридических документов.