В Германии назвали США «Трампсильванией»

Der Spiegel: США из маяка свободы и демократии превращаются в «Трампсильванию»

Соединенные Штаты при президенте Дональде Трампе и его соратнике Илоне Маске превращаются из маяка свободы и демократии в «Трампсильванию». Об этом пишет немецкий журнал Der Spiegel.

В материале отмечается, что действия администрации Трампа «сотрясают политическую сцену» США, оставляя после себя разрушительный след. В связи с этим авторы задаются вопросом, кто может остановить Трампа и Маска, призывая относиться к их действиям очень серьезно.

«Америка, этот маяк демократии и свободы, на наших глазах превращается в Трампсильванию. Это страшно», — говорится в тексте.

До этого кандидат в канцлеры Германии от консервативного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц заявил о беспокойстве происходящими в США событиями после возвращения Дональда Трампа в Белый дом. Он заявил, что Америка при Трампе «уже не та, которую мы знали раньше».

Ранее стало известно, почему Трамп занял агрессивную позицию к РФ и «недоволен» Путиным.