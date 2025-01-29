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Лидер КНДР призвал подавлять «внутрипартийное разложение»

ЦТАК: Ким Чен Ын отчитал членов партии за аморальное поведение
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Korean Central News Agency/AP

Лидер КНДР Ким Чен Ын отчитал членов партийного комитета за аморальное поведение. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

По данным агентства, члены партии, воспользовавшись своим служебным положением, получили приглашения на увеселительное мероприятие с распитием алкоголя.

Заседание, в ходе которого произошло заседание секретариата, прошло 27 января. В ходе встречи были рассмотрены «серьезные дела» — «грубое нарушение внутрипартийной дисциплины», а также злоупотребление положением со стороны чиновников, которые «считают себя на «особом положении»».

Инцидент, о котором идет речь, произошел в уезде Онхчон города Нампхо.

«Они грубо нарушили внутрипартийную дисциплину, требующую от руководящих кадров парторганизаций различных уровней остерегаться беспечного, расхлябанного образа жизни, как прием угощения в сервисных учреждениях», — говорится в сообщении.

В ходе речи Ким Чен Ын отметил, что раньше в истории партии не фиксировались подобные «бесчинства». Кроме того, он призвал подавлять «внутрипартийное разложение».

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