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КНДР не хочет военной напряженности на Корейском полуострове

Ким Чен Ын: Пхеньян не хочет военной напряженности на Корейском полуострове
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Korean Central News Agency/AP

КНДР не хочет обострения ситуации в регионе Корейского полуострова. Об этом заявил лидер КНДР Ким Чен Ын, его слова приводит Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Ким Чен Ын добавил, что с «теми, кто почитает силовое превосходство, нужно говорить на их языке».

«КНДР, исходя из стремления предотвратить вспышку новой войны и гарантировать мир и безопасность на Корейском полуострове, будет принимать продолжительные ответные меры по сохранению военного баланса в регионе», — приводит его слова ЦТАК.

Южнокорейский президент Юн Сок Ёль вечером 3 декабря объявил о введении в стране военного положения. Он связал данный шаг с необходимостью «искоренить просеверокорейские силы и защитить свободный конституционный порядок». Позже депутаты от оппозиционных партий внесли в парламент Южной Кореи проект импичмента действующего президента.

В свою очередь профессор южнокорейского Университета Кунмин Андрей Ланьков также высказал мнение, что КНДР не хочет воевать с соседом. Он заявил, что КНДР Ким Чен Ын не будет нападать на Южную Корею.

Ранее в Южной Корее узнали о планах Трампа по КНДР.

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