В Южной Корее узнали о планах Трампа по КНДР

«Рёнхап»: Трамп может стремиться к диалогу с лидером КНДР Ким Чен Ыном

Существует вероятность, что избранный президент США Дональд Трамп стремится к диалогу с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Об этом говорится в отчете, направленном национальной службой разведки Южной Кореи в Национальное собрание, передает агентство «Рёнхап».

Журналисты пишут, что Трамп считает крупным достижением своего первого президентского срока переговоры с северокорейским лидером. В этой связи он может стремиться к «небольшой сделке», то есть временной заморозке ядерной программы КНДР, говорится в отчете.

Спецслужба Южной Кореи посчитала, что на такое стечение обстоятельств указывает назначение бывшего американского посла в ФРГ Ричарда Гренелла на должность представителя главы Белого дома по особым поручениям, а бывшего заместителя спецпредставителя США по северокорейским вопросам Алекса Вонга – заместителем советника по национальной безопасности.

В ноябре прошлого года Reuters писал, что команда Трампа взвешивает возможность проведения прямых переговоров с лидером КНДР Ким Чен Ыном в рамках «нового дипломатического толчка».

Ранее историк оценил возможность атаки КНДР на Южную Корею.