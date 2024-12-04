Кореевед Ланьков: Ким Чен Ын не самоубийца, он не нападет на Южную Корею

Профессор южнокорейского Университета Кунмин Андрей Ланьков заявил «Газете.Ru», что высший руководитель КНДР Ким Чен Ын не сможет воспользоваться политическим кризисом в Южной Корее – из-за недостатка военных ресурсов и союзников. И не будет нападать на соседа.

«Если с ума сошел и начал вести себя неадекватно президент Юга, то, соответственно, и председатель Севера начнет вести себя неадекватно? Он же не самоубийца, Ким Чен Ын. Ну он нападет, что он сделает? Южнокорейская армия обладает огромным превосходством в конвенциальных вооружениях, она является союзником США. И в данном случае даже свежеподписанный военный союз с Россией, равно как и весьма устаревший, зачерствевший, но формально сохраняющийся военный союз с Китаем, вряд ли особо поможет. Он может просто спасти страну от поражения, но победы он никакой не принесет», — сказал он.

Ланьков отметил, что ядерное оружие КНДР подходит для обороны, но не нападения, а никаких признаков подготовки наступления на Южную Корею «не наблюдалось».

«Ядерное оружие в той форме, в какой оно сейчас у Северной Кореи есть, предназначено для решения оборонительных, а не наступательных задач. Северокорейские инженеры работают над тем, чтобы создать виды ядерного оружия, которые могут быть использованы и в наступательных целях, в целях фактически агрессивной войны. Работа над этим идет, это известный хорошо факт, но она очень далека от завершения. Я уж не говорю о том, что любое подобное мероприятие требует многолетней подготовки, никаких следов которой не наблюдалось», — добавил он.

Южнокорейский президент Юн Сок Ёль вечером 3 декабря объявил о введении в стране военного положения. Он связал данный шаг с необходимостью «искоренить просеверокорейские силы и защитить свободный конституционный порядок». В центре Сеула произошли столкновения с сотрудниками силовых структур. Спустя несколько часов парламент республики провел заседание, проголосовав за отмену военного положения.

4 декабря депутаты от оппозиционных партий внесли в парламент Южной Кореи проект импичмента действующего президента. Ожидается, что голосование состоится 6–7 декабря.

Подробнее о причинах политического кризиса в Южной Корее и возможных последствиях для главы государства — в интервью Андрея Ланькова «Газете.Ru».

Ранее в посольстве РФ рассказали об обращениях граждан из-за ситуации в Южной Корее.