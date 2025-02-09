Главы разведок Турции и Ирана обсудили ситуацию в Сирии

Anadolu: главы разведок Турции и Ирана обсудили борьбу с ИГ и ситуацию в Сирии

Глава Национальной разведывательной организации Турции Ибрагим Калын прибыл в Иран, где принял участие в переговорах, посвященных нынешней ситуации в Сирии. Об этом пишет Anadolu.

«Ибрагим Калын посетил Тегеран, где встретился с министром разведки Ирана Исмаилом Хатибом и генеральным секретарем Высшего совета национальной безопасности Али Акбаром Ахмедияном», — сообщило издание.

В ходе переговоров стороны обсудили борьбу с террористическими организациями, такими как Рабочая партия Курдистана (запрещена в Турции) и ИГИЛ (организация запрещена в России).

Недавно эксперт по борьбе с терроризмом Ричард Барретт заявил, что в Сирии могут выйти из тюрем из-за сокращения помощи США Сирии после прихода к власти в США президента Дональда Трампа.

25 января сообщалось, что Вашингтон делится с Дамаском разведданными об угрозах Исламского государства. Утоянчется, что в одном из случаев американская разведка помогла предотвратить заговор ИГ с целью нападения на сирийскую святыню.

Ранее сообщалось, что США нанесли десятки авиаударов по позициям ИГИЛ в Сирии.