Главы разведок Турции и Ирана обсудили ситуацию в Сирии

Глава Национальной разведывательной организации Турции Ибрагим Калын прибыл в Иран, где принял участие в переговорах, посвященных нынешней ситуации в Сирии. Об этом пишет Anadolu.
«Ибрагим Калын посетил Тегеран, где встретился с министром разведки Ирана Исмаилом Хатибом и генеральным секретарем Высшего совета национальной безопасности Али Акбаром Ахмедияном», — сообщило издание.
В ходе переговоров стороны обсудили борьбу с террористическими организациями, такими как Рабочая партия Курдистана (запрещена в Турции) и ИГИЛ (организация запрещена в России).
Недавно эксперт по борьбе с терроризмом Ричард Барретт заявил, что в Сирии могут выйти из тюрем из-за сокращения помощи США Сирии после прихода к власти в США президента Дональда Трампа.
25 января сообщалось, что Вашингтон делится с Дамаском разведданными об угрозах Исламского государства. Утоянчется, что в одном из случаев американская разведка помогла предотвратить заговор ИГ с целью нападения на сирийскую святыню.
Ранее сообщалось, что США нанесли десятки авиаударов по позициям ИГИЛ в Сирии.