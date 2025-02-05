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Стало известно, когда США представят план Трампа по миру на Украине

Bloomberg: США представят план по Украине на Мюнхенской конференции
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Julia Demaree Nikhinson/AP

План президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине будет представлен его спецпосланником Китом Келлогом в рамках Мюнхенской конференции по безопасности, которая пройдет с 14 по 16 февраля. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

«Среди элементов — потенциальная заморозка конфликта и оставление территории, занятой российскими войсками, в подвешенном состоянии, при одновременном предоставлении Украине гарантий безопасности, которые гарантировали бы, что Москва не сможет снова напасть», — говорится в тексте.

В то же время источники агентства отказались сообщать, насколько подробным окажется план и в каком формате пройдет его обсуждение в рамках мероприятия.

Незадолго до этого телеканал NBC со ссылкой на чиновников в Белом доме сообщил, что в администрации президента США Дональда Трампа возник раскол по поводу методов урегулирования конфликта на Украине. По данным источника, Келлог и советник по нацбезопасности Майк Уолтц стремятся надавить на Россию, тогда как остальная часть команды выступает за сокращение помощи Киеву.

Ранее в Госдуме увидели позитивную динамику к завершению конфликта на Украине.

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