Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил в эфире телеканала STVR, что Европейский союз (ЕС) может развалиться за полгода из-за эгоизма Франции и Германии.

Фицо отметил, что опасается негативных изменений во имя эгоистических национальных целей этих крупных стран ЕС.

По его мнению, Евросоюз может рассыпаться за полгода как карточный домик, поскольку Европу ждут тяжелые времена и отсутствие стабильности. Фицо отметил, что Евросоюз должен уважать итоги выборов в суверенных странах, даже если на них победили политические силы, курс которых расходится с представлениями объединения.

Незадолго до этого лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо выразил мнение, что Франция должна выйти из состава Евросоюза, чтобы сохранить свое сельское хозяйство. По его словам, такой шаг является «единственным решением».

7 декабря стало известно, что свыше тысячи граждан стран Евросоюза присоединились к иску против главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен по поводу возможных нарушений с вакцинами против COVID-19 в период пандемии.

Ранее Евросоюз отклонил новый пакет санкций против России из-за Литвы и Латвии.