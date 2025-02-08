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Лукашевич высказался о председательстве Финляндии в ОБСЕ

Постпред Лукашевич: председательство Финляндии в ОБСЕ началось неоднозначно
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Алексей Витвицкий/РИА Новости

Председательство Финляндии в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) началось неоднозначно. Об этом в интервью РИА Новости заявил постоянный представитель РФ при организации Александр Лукашевич.

«Пока политический сезон в Вене начался «ни шатко, ни валко» — финны транслируют проукраинские лозунги, но иных резких антироссийских шагов пока не сделали», — сказал он.

По словам Лукашевича, Россия будет оценивать председательство Финляндии в ОБСЕ по реальным действиям.

«Заявления, будто Украина борется за свою независимость и будущее всего человечества, звучат абсурдно», — заявил дипломат.

В 2025 году председателем ОБСЕ будет Финляндия. Политолог, доцент департамента политологии Финансового Университета при правительстве Евгения Войко считает, что Финляндия продолжит антироссийскую риторику и попытается «сколотить» противоборствующую Москве коалицию внутри организации.

При этом Лукашевич заявлял, что ОБСЕ остается единственным каналом коммуникации в Евро-Атлантическом регионе.

Ранее российский дипломат рассказал о планах нового генсека ОБСЕ.

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